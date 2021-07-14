لعمامرة: ما يحدث في الصحراء الغربية يستحق اهتمامًا أكبر من المجتمع الدولي 

أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن استئناف النزاع المسلح بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو يستحق اهتمامًا أكبر من المجتمع الدولي.

ودعا لعمامرة خلال مداخلته أمام المشاركين في المؤتمر الوزاري لمنتصف المدة لحركة بلدان عدم الانحياز، الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإسراع في تعيين مبعوثه الشخصي وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية بين طرفي النزاع، بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم يضمن حق تقرير المصير لشعب الجمهورية العربية الصحراوية، العضو المؤسس في الاتحاد الأفريقي.

وأكد لعمامرة أن الجزائر ستواصل تعزيز قيم التعددية في جميع جهودها الهادفة إلى الدفع بالحلول السياسية والسلمية للأزمات الموجودة في جوارها وما وراءه، وكذلك في مبادراتها المتعددة التي تروم تحفيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري.

كما ذكَّر وزير الشؤون الخارجية بالدعم المتواصل الذي تقدمه حركة بلدان عدم الانحياز منذ نشأتها للقضايا العادلة لتصفية الاستعمار في جميع أنحاء العالم، مؤكدا ضرورة استمرار تضامنها مع الشعبين الفلسطيني والصحراوي.

وبخصوص فلسطين، دعا الوزير أعضاء الحركة إلى تقديم دعمهم للجهود الدولية الرامية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، مؤكدا ضرورة إنهاء الاحتلال والتمكين الفعلي للشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما قدم لعمامرة خلال المؤتمر نيابة عن الرئيس عبد المجيد تبون والشعب الجزائري إشادة مستحقة بجميع الآباء المؤسسين للحركة، بمن فيهم قادة حركة التحرير الوطني الجزائرية والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر اختتم باعتماد إعلان سياسي جدد المشاركون بموجبه تأكيد وجاهة جميع المبادئ المؤسسة للحركة، فضلاً عن حرصهم مواصلة العمل من أجل إقامة علاقات دولية متوازنة وسلمية وديمقراطية.