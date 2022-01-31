لعمامرة: مسار المصالحة الفلسطينية بالجزائر انطلق
أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الاثنين، إن مشوار المصالحة الفلسطينية، بوساطة جزائرية قد انطلق وإن هناك تفاؤل حول نتائج لقاءات الفصائل رغم إن المسار في بدايته.
وأوضح لعمامرة عقب مباحثات مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، إن جهود الجزائر تهدف لجعل الجانب الفلسطيني المشارك في القمة يتحدث بصوت يعبر عن جميع الفصائل.
معالي الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يعقد جلسة مباحثات رسمية مع معالي السيد رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
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— وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) January 31, 2022