لعمامرة: مسار المصالحة الفلسطينية بالجزائر انطلق

أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الاثنين، إن مشوار المصالحة الفلسطينية، بوساطة جزائرية قد انطلق وإن هناك تفاؤل حول نتائج لقاءات الفصائل رغم إن المسار في بدايته.

وأوضح لعمامرة عقب مباحثات مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، إن جهود الجزائر تهدف لجعل الجانب الفلسطيني المشارك في القمة يتحدث بصوت يعبر عن جميع الفصائل.