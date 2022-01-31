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العالم

لعمامرة: مسار المصالحة الفلسطينية بالجزائر انطلق

الشروق أونلاين
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لعمامرة: مسار المصالحة الفلسطينية بالجزائر انطلق

أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الاثنين، إن مشوار المصالحة الفلسطينية، بوساطة جزائرية قد انطلق وإن هناك تفاؤل حول نتائج لقاءات الفصائل رغم إن المسار في بدايته.

وأوضح لعمامرة عقب مباحثات مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، إن جهود الجزائر تهدف لجعل الجانب الفلسطيني المشارك في القمة يتحدث بصوت يعبر عن جميع الفصائل.

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التعليقات
4
  • الهفاف

    و أين المصالحة الجزائرية ؟ أليست هي الأولي من فلسطين و ليبيا و غيرهما ؟

    2
  • سعيد أسعد

    فاقد الشئ لا يعطيه

    6
  • عمر

    Lahcen نحن لا نعترف باسرائيلك . و سنصلح بين الفصائل مت بغيضك

    -8
  • Lahcen

    زار وزير الدفاع الاسرئيلي رام الله مؤخرا وتفاوض مع محمود عباس وهم ينسقون فيما بينهم أمنيا وعسكريا علانية وسبق للفلسطينيين أن اعترفوا باسرائيل ووقعوا معهم عدة اتفاقيات .

    14

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