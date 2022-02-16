لعمامرة ممثلا لرئيس الجمهورية في القمة الأوروبية- الافريقية

يشارك وزير الخارجية رمطان لعمامرة في الطبعة السادسة لقمة الاتحاد الإفريقي-الأوروبي التي تسعقد ببروكسل يومي 17 و18 فيفري 2022.

ويتضمن جدول أعمال القمة التي سيشارك فيها لعمامرة ممثلا لرئيس الجمهورية سبعة محاور رئيسية تغطي مجالات الأمن والسلم والحكم الراشد والتعليم والتكوين المهني والهجرة والفلاحة والتنمية المستدامة ونظم الصحة وانتاج اللقاحات ضد كوفيد-19 فضلا عن تمويل المشاريع التنموية ودعم القطاع الخاص والاندماج الاقتصادي. حسبما أفاده بيان للوزارة.

وأكد المصدر ذاته أن الجزائر ستعكف، خلال أشغال القمة، على المساهمة إلى جانب الدول الإفريقية في بلورة رؤية مشتركة وواقعية للشراكة بين المنظمتين القاريتين، مبنية على أسس تشاورية ووفقا لمعطيات وخصوصيات كل طرف، للوصول إلى خطط وبرامج عمل مشتركة تعود بالنفع على الطرفين وتمهد لخطوات قادمة من شأنها تعزيز هذه الشراكة.

وتابع البيان “كما ستجدد الجزائر التعبير عن قناعتها بضرورة تركيز الجهود لدعم الحلول الإفريقية لمشاكل القارة وفق منظور ومبادرات تتبناها الدول الإفريقية داخل محيطها الجغرافي وضمن مؤسساتها الشرعية، تكريسا للتضامن والعمل الإفريقي المشترك”.