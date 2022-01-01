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الجزائر

لعمامرة: نسعى لزيادة تأثير الجزائر على الساحة الدولية عام 2022

الشروق أونلاين
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لعمامرة: نسعى لزيادة تأثير الجزائر على الساحة الدولية عام 2022

عبر وزير الخارجية رمطان لعمامرة، السبت، عن تطلعه لزيادة تأثير الجزائر على الساحة الدولية وتعزيز مكانتها، خلال السنة الجديدة 2022.

وفي تغريدة له نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” كتب لعمامرة “أخلص التهاني بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2022. جعلها الله سنة حافلة بالرقي والرفاه لوطننا الغالي ومليئة بالنجاحات والهناء لأبناء بلدي الأعزاء داخل الوطن وخارجه”.

وأضاف: “فلنسعى سويا لتحقيق المزيد من الانجازات في سبيل تعزيز مكانة وتأثير الجزائر على الساحة الدولية”.

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