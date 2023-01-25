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الجزائر

لعمامرة وبوريل يبحثان تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

سهام.ح
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لعمامرة وبوريل يبحثان تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي
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وزير الخارجية رمطان لعمامرة وجوزيب بوريل

أجرى وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، اتصالا هاتفيا مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية، جوزيب بوريل.

وأفاد بيان للخارجية أن المناقشات بين لعمامرة وجوزيب بوريل ركزت على تعزيز الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بديناميكية جديدة بهدف إقامة علاقات متوازنة ومفيدة للطرفين.

كما ناقش الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي، بما في ذلك على وجه الخصوص الأوضاع و الأزمات في منطقة الساحل والصحراء وكذلك في الشرق الأوسط.

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