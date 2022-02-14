-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

لعمامرة وعرقاب يستقبلان نائب وزير خارجية هندوراس

الشروق أونلاين
  • 130
  • 0
لعمامرة وعرقاب يستقبلان نائب وزير خارجية هندوراس
ح.م
نائب وزير خارجية جمهورية هندوراس

استقبل وزيرا الخارجية رمطان لعمامرة، والطاقة محمد عرقاب، الاثنين، نائب وزير خارجية جمهورية هندوراس، توراس جيراردو.

وكتب الوزير لعمامرة في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر توتير أن اللقاء جرى فيه بحث مستقبل علاقات الصداقة والتضامن والتعاون بين بلدينا، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي ومستجدات الأوضاع في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

من جهته استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الاثنين، نائب وزير خارجية هندوراس توراس جيراردو.

وأوضح بيان لوزارة الطاقة أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين كما ناقشوا إمكانيات إقامة علاقات تعاون من خلال مشاريع شراكة متبادلة المنفعة، لا سيما في مجال الطاقة والمناجم.

كما أشار الطرفان إلى أنه سيتم تعيين خبراء للعمل سويًا بهدف تحديد المشاريع الملموسة التي سيتم تنفيذها وبالتالي تمكين الشركات والمستثمرين من كلا البلدين من تحديد فرص الأعمال بشكل أفضل.

وأعرب نائب وزير هندوراس عن رغبته في تعزيز وتوسيع علاقات التعاون بين الجزائر وبلده وبالتالي إقامة شراكة مفيدة للطرفين.

مقالات ذات صلة
الجوية الجزائرية تعلن عن شروط السفر الجديدة نحو فرنسا

الجوية الجزائرية تعلن عن شروط السفر الجديدة نحو فرنسا

.. قرارات جريئة لصالح الجزائريين

.. قرارات جريئة لصالح الجزائريين

صيادلة يعارضون مساعي الترخيص لفتح صيدليات جديدة

صيادلة يعارضون مساعي الترخيص لفتح صيدليات جديدة

الشرطة تعلن الحرب على “عصابات الأحياء”

الشرطة تعلن الحرب على “عصابات الأحياء”

أسواق الرحمة 15 يوم قبل شهر رمضان وتجميد عطل أعوان الرقابة استثنائيا

أسواق الرحمة 15 يوم قبل شهر رمضان وتجميد عطل أعوان الرقابة استثنائيا

14 فيفري 2022

14 فيفري 2022

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد