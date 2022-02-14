لعمامرة وعرقاب يستقبلان نائب وزير خارجية هندوراس

استقبل وزيرا الخارجية رمطان لعمامرة، والطاقة محمد عرقاب، الاثنين، نائب وزير خارجية جمهورية هندوراس، توراس جيراردو.

وكتب الوزير لعمامرة في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر توتير أن اللقاء جرى فيه بحث مستقبل علاقات الصداقة والتضامن والتعاون بين بلدينا، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي ومستجدات الأوضاع في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

من جهته استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الاثنين، نائب وزير خارجية هندوراس توراس جيراردو.

وأوضح بيان لوزارة الطاقة أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين كما ناقشوا إمكانيات إقامة علاقات تعاون من خلال مشاريع شراكة متبادلة المنفعة، لا سيما في مجال الطاقة والمناجم.

كما أشار الطرفان إلى أنه سيتم تعيين خبراء للعمل سويًا بهدف تحديد المشاريع الملموسة التي سيتم تنفيذها وبالتالي تمكين الشركات والمستثمرين من كلا البلدين من تحديد فرص الأعمال بشكل أفضل.

وأعرب نائب وزير هندوراس عن رغبته في تعزيز وتوسيع علاقات التعاون بين الجزائر وبلده وبالتالي إقامة شراكة مفيدة للطرفين.