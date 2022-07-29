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الجزائر

لعمامرة ومفوض السلم الإفريقي يبحثان دور الاتحاد في حل نزاع الصحراء الغربية

الشروق أونلاين
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لعمامرة ومفوض السلم الإفريقي يبحثان دور الاتحاد في حل نزاع الصحراء الغربية
ح.م
جانب من اللقاء

تباحث وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، مع مفوض الاتحاد الإفريقي المكلف بالشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي، دور الاتحاد في حل نزاع الصحراء الغربية.

وأفاد بيان لوزراة الخارجية، الخميس، أن لعمامرة بحث مع المسؤول الافريقي خلال استقباله الأزمات السياسية والأمنية في ليبيا ومالي وفي منطقة الساحل والصحراء بشكل عام وكذا مسار استكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية على ضوء الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة والدور المنتظر من الاتحاد الإفريقي لتشجيع بعث المفاوضات المباشرة بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

كما استعرض لعمامرة مع المفوض بانكولي أوضاع الأزمات والنزاعات في إفريقيا وكذا آفاق تسويتها طبقا لمبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل إفريقيا.

كما تم التطرق إلى المسائل المتعلقة بتعزيز آليات التعاون على المستوى القاري وإقامة شراكات أكثر فعالية على المستوى الدولي بغية إعطاء دفع جديد لجهود مكافحة الإرهاب والوقاية منه، في سياق نتائج قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية المنعقدة مؤخرا في مالابو .

واتفق الطرفان على متابعة و تعزيز التشاور على جميع المستويات تحضيرا للمواعيد القارية القادمة وكذا في إطار الأمم المتحدة.

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