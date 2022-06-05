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الجزائر

لعمامرة يبحث رفقة نظرائه العرب تطورات الأزمة الأوكرانية

الشروق أونلاين
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لعمامرة يبحث رفقة نظرائه العرب تطورات الأزمة الأوكرانية
ح.م
جانب من اللقاء

بحث وزير الخارجية رمطان لعمامرة رفقة نظرائه الأعضاء في مجموعة الاتصال العربية، الأحد،  تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على المنطقة.

وحسب بيان للخارجية فقد شارك لعمامرة، الأحد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، في اجتماع لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة في أوكرانيا، رفقة نظرائه وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة (مصر، الأردن، السودان، الإمارات العربية المتحدة، العراق والمملكة العربية السعودية) إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية،  أحمد أبو الغيط.

لعمامرة

وتركزت أشغال هذا الاجتماع  حسب المصدر ذاته حول بحث تطورات الأزمة في أوكرانيا ودراسة سبل مواصلة المجموعة لدورها للمساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تمكين طرفي النزاع من التوصل إلى حل سلمي، مع العمل بالتوازي على التخفيف من حدة انعكاسات الأزمة وتداعياتها على الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقوي.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا للزيارة التي قامت بها المجموعة بداية شهر أفريل إلى موسكو ووارسو والاتصالات التي أجرتها مع وزراء خارجية كل من روسيا وأوكرانيا.

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