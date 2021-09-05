لعمامرة يبحث مع رئيس النيجر مستجدات الأوضاع في افريقيا

خلال زيارة عمل لنيامي تدوم يومين

تباحث وزير الخارجية رمطان لعمامرة مع رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع على المستوى القاري عقب وصوله للعاصمة نيامي في زيارة عمل.

وكتب لعمامرة في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر”تشرفت اليوم بلقاء الرئيس محمد بازوم فور وصولي إلى نيامي في زيارة عمل. مشاورات ثرية حول العلاقات الثنائية الاستراتيجية وسبل ترقيتها وكذا حول التعاون المتعدد الأطراف خدمة لأهداف السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، كما تشاورنا حول أهم مستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى المستوى القاري”.

لعمامرة يبدأ جولته الإفريقية بجمهورية النيجر

يشرع وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الأحد، في جولة إفريقية جديدة يبدؤها بزيارة عمل إلى جمهورية النيجر تستغرق يومين كما تشمل الزيارة مصر ، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل.

وكشف بيان لوزارة الخارجية، الأحد أن لعمامرة سيبدأ زيارته بصفته المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية إلى جمهورية النيجر تستغرق يومين.

وأكد البيان أن وزير الخارجية سيتناول بحث حالة التعاون الثنائي الذي اتسم بالديناميكية الإيجابية التي حفزها الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره النيجيري محمد بازوم.

كما سيتم خلال زيارة لعممارة إلى النيجر مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز تقاليد الحوار والتنسيق بين البلدين الجارين. كما ستتم مناقشة آخر المستجدات في المنطقة ، لا سيما فيما يتعلق بالوضع في منطقة الساحل والأزمة الليبية ، في ضوء نتائج اجتماع دول الجوار الذي عقد في الجزائر العاصمة يومي 30 و 31 أوت الماضي.

كما ذكرت مصادر “للشروق نيوز”، إن لعمامرة سينتقل للقاهرة لحضور اجتماع وزراء الخارجية العرب، ثم سيتوجه بعدها إلى موريتانيا لعقد لقاءات ثنائية، وسيزور الكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الإفريقي وسيختتم جولته بزيارة الكونغو برازافيل التي تترأس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بليبيا.