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الجزائر

لعمامرة يبحث مع مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي نزاعات القارة

الشروق أونلاين
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لعمامرة يبحث مع مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي نزاعات القارة

حث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة مع مفوض الإتحاد الإفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، بانكولي أديوي، أهم النزاعات والأزمات في القارة الإفريقية وآفاق تسويتها.

وقال رمطان لعمامرة، في تغريدة على حسابه الخاص عبر “تويتر” الخميس، “استعرضنا مع مفوض الإتحاد الإفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، بانكولي أديوي، أهم النزاعات و الأزمات في قارتنا وآفاق تسويتها”.

وأضاف ” أكدت له دعم الجزائر واستعدادها للمساهمة الفعلية في تعزيز الجهود من أجل تجاوز مختلف التحديات وترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”.

للإشارة فإن رمطان لعمامرة شرع، الأربعاء بصفته مبعوثا خاصا من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في زيارة عمل إلى اثيوبيا تدوم يومين.

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