لعمامرة يبحث مع مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي نزاعات القارة
حث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة مع مفوض الإتحاد الإفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، بانكولي أديوي، أهم النزاعات والأزمات في القارة الإفريقية وآفاق تسويتها.
وقال رمطان لعمامرة، في تغريدة على حسابه الخاص عبر “تويتر” الخميس، “استعرضنا مع مفوض الإتحاد الإفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، بانكولي أديوي، أهم النزاعات و الأزمات في قارتنا وآفاق تسويتها”.
وأضاف ” أكدت له دعم الجزائر واستعدادها للمساهمة الفعلية في تعزيز الجهود من أجل تجاوز مختلف التحديات وترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”.
مع مفوض الإتحاد الافريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، السيد بانكولي أديوي، استعرضنا أهم النزاعات والأزمات في قارتنا وآفاق تسويتها. أكدت له دعم الجزائر واستعدادها للمساهمة الفعلية في تعزيز الجهود من أجل تجاوز مختلف التحديات وترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية. pic.twitter.com/dDuuxDkh8g
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) July 29, 2021
للإشارة فإن رمطان لعمامرة شرع، الأربعاء بصفته مبعوثا خاصا من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في زيارة عمل إلى اثيوبيا تدوم يومين.