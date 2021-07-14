لعمامرة يبحث مع نظيره الإماراتي هذه المسائل..!

تلقى وزير الخارجية والجالية رمطان، الأربعاء، اتصالا من نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وجاء في تغريدة نشرها لعمامرة عبر حسابه على تويتر “في اتصال هاتفي للتهنئة بادر به مشكورا، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات الشقيقة، تباحثنا سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي في مجال مكافحة جائحة كوفيد 19، علاوة عن أولويات العمل العربي المشترك”.