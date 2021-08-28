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لعمامرة يبحث مع نظيريه المصري والسعودي مستجدات الأوضاع العربية والدولية

الشروق أونلاين
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لعمامرة يبحث مع نظيريه المصري والسعودي مستجدات الأوضاع العربية والدولية

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة اتصالا هاتفيا من نظيريه المصري والسعودي تناولا فيهما مستجدات الأوضاع العربية والدولية.

وفي تغريدتين له عبر موقع تويتر كتب لعمامرة “تلقيت اتصالا من أخي سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، تباحثنا خلاله أهم مستجدات الأوضاع على الساحة المغاربية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك”.

كما جاء تغريدة أخرى لوزير الخارجية “تلقيت اتصالا من أخي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، استعرضنا خلاله العلاقات الثنائية الأخوية كما تبادلنا وجهات النظر حول قضايا اقليمية ودولية تحظى باهتمامنا المشترك”.

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