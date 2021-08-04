لعمامرة يبحث هاتفيا الوضع في المنطقة مع عدد من نظرائه العرب والأفارقة

تلقى وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الثلاثاء، مكالمات هاتفية من عدد من نظرائه العرب و الأفارقة، تطرق خلالها إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، و سبل ترقية حلول سياسية وسلمية للأزمات.

بحث وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة, في إتصال هاتفي, مع وزير خارجية النيجر, هاسومي مسعودو, تطورات الأوضاع في المنطقة و سبل تعزيز دور دول جوار ليبيا لمرافقتها في تحقيق حل سلمي للازمة.

وكتب لعمامرة في تغريدة على حسابه الخاص على “تويتر” : في اتصال هاتفي مع زميلي وأخي هاسومي مسعودو, وزير خارجية جمهورية النيجر, استعرضنا مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالأزمة الليبية وسبل تعزيز دور دول الجوار في مرافقة الإخوة الليبيين للتوصل إلى حل شامل وسلمي بعيدا عن التدخلات الخارجية بكل أشكالها”.

لعمامرة يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره القطري

كما تلقى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة, اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر, الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني, تم خلاله الاشادة بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين والتشاور حول القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك.

وكتب لعمامرة, في تغريدة عبر صفحته على تويتر “سعدت باتصال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني, نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر الشقيقة, لتقديم التهنئة.

شكل الاتصال فرصة للإشادة بالمستوى المتميز لعلاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين وكذا التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة العربية”.

لعمامرة يتباحث هاتفيا مع نظيره التشادي حول العلاقات الثنائية

وبحث وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة, في إتصال هاتفي, مع نظيره التشادي, شريف محمد زين, العلاقات الثنائية بين البلدين, وسبل ترقية حلول سياسية وسلمية للأزمات التي تقوض الاستقرار في المنطقة.

وكتب لعمامرة,في تغريدة عبر صفحته على “تويتر”: “أجريت اتصالا هاتفيا مع زميلي وأخي شريف محمد زين, وزير خارجية جمهورية تشاد, تناولنا خلاله عدة مواضيع تتعلق بالعلاقات الثنائية وكذا بالأوضاع في جوارنا الاقليمي المشترك وسبل ترقية حلول سياسية وسلمية للأزمات التي تقوض الاستقرار في المنطقة”.

تباحث مع المنقوش حول آفاق التسوية السلمية للأزمة في ليبيا

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الليبية, نجلاء المنقوش, عبر الطرفان خلاله عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية, كما تبادلا وجهات النظر حول آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا.

وكتب لعمامرة, في تغريدة عبر صفحته على “تويتر” : “تلقيت اتصالا هاتفيا للتهنئة من الزميلة والأخت نجلاء المنقوش, وزيرة خارجية ليبيا الشقيقة, عبرنا خلاله عن ارتياحنا للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الأخوية”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية “كما تبادلنا وجهات النظر حول آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحفظ استقلال ليبيا ووحدة أراضيها”.