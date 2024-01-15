لعمامرة يبدأ مهمته الرسمية كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان

أعلن رمطان لعمامرة عن انطلاق مهمته الرسمية كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان وهذا في تصريح له أمس الأحد، 14 جانفي.

ومن بورتسودان وفي ختام زيارته للسودان، أين التقى برئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قال لعمامرة “أردت أن تنطلق مهمتي كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رسميا على أرض السودان.”

ليؤكد أنه عمل “على برمجة هذا اللقاء مع سيادة الرئيس البرهان وكذلك على مشاورات مع العديد من المسؤولين وشرائح المجتمع المدني وأستطيع القول إنني تعلمت الكثير فيما يتعلق بحقائق السودان وتطلعات إلى مستقبل أفضل، وكذلك إلى وجهة النظر الرسمية لدولة السودان حول عدد من المبادرات الرامية إلى حلحلة الأوضاع وإطلاق عملية سلام تؤدي إلى الحل السلمي المنشود الذي يسمح للشعب السوداني باستئناف الحياة الكريمة في ظل دولة مستقلة ذات سيادة تؤدي دورها في القارة الأفريقية وفي العالم العربي وعلى الساحة العالمية.”

ويضيف رمطان لعمامرة أنه خرج من هذا اللقاء “مزودا بمعلومات دقيقة ومفيدة حول موقف الدولة السودانية من عدد من الملفات”، كي يعد في ختام تصريحه ببرمجة زيارات ولقاءات أخرى، وأنه سيشتغل “جاهدا مع كل الأطراف لبلورة الدور الإيجابي للأمم المتحدة بهذا الصدد”.