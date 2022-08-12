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الجزائر

لعمامرة يبرز الأهمية التي يوليها الرئيس تبون للجالية بالخارج

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لعمامرة يبرز الأهمية التي يوليها الرئيس تبون للجالية بالخارج

جدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، بباكو، الأهمية الكبرى التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لأفراد الجالية الوطنية في جميع أنحاء العالم والتعليمات المنتظمة التي يسديها للتكفل بانشغالاتهم، حسبما أفاد به بيان للوزارة الخميس.

وجاء ذلك في ختام زيارة العمل التي يقوم بها لعمامرة إلى جمهورية أذربيجان، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، حيث التقى بأفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد. وجدد لعمامرة خلال هذا اللقاء، الذي نظم بإقامة الجزائر بباكو، بحضور سفير الجزائر المعتمد لدى أذربيجان عبد الوهاب عصمان، “الأهمية الكبرى التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لأفراد الجالية الوطنية في جميع أنحاء العالم والتعليمات المنتظمة التي يسديها للتكفل بانشغالاتهم”، معربا عن “اعتزازه لما لمسه من علاقات أخوة وتضامن بين أفراد الجالية الجزائرية في  أذربيجان وكذا الاحترام والسمعة الطيبة التي يحظون بها في هذا البلد”، يضيف بيان الوزارة.

وقد سمح هذا اللقاء، بـ”الاستماع لاهتمامات وانشغالات أفراد الجالية الجزائرية التي حضر منها نساء ورجال من جميع الفئات العمرية، وأشادوا بالظروف الجيدة لإقامتهم واندماجهم في المجتمع الاذربيجاني، كما نوهوا بالجهود التي تقوم بها  السلطات لتمكين مصالح السفارة، حديثة النشأة، من تقديم جميع الخدمات  القنصلية”، يوضح ذات البيان.

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