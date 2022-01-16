لعمامرة يتباحث مع نظيره المصري مستجدات الأوضاع عربيا وإفريقيا

بحث وزير الخارجية رمضان لعمامرة مع نظيره المصري سامح شكري، خلال زيارة عمل قادته للقاهرة مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية مستجدات الأوضاع على الساحتين العربية والإفريقية.

وأوضح بيان للخارجية، الأحد، أن الوزيرين استعرضا مختلف مجالات وآليات التعاون الثنائي وآفاق توطيدها، في إطار تجسيد التوجهات الاستراتيجية والمراحل العملية التي وضعها رئيسا البلدين.

وأكد الوزيران استعدادهما للعمل سويا لتحقيق نجاح القمة العربية بالجزائر وتباحثا حول آخر تطورات الأزمة الليبية وآفاق تفعيل الحل السياسي لإنهاء التدخلات الخارجية في هذا البلد الشقيق.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية على الساحة القارية، اتفق الوزيران على أهمية الرفع من وتيرة التنسيق بين وفدي البلدين داخل المنظمة القارية وفي مختلف هياكلها لدعم الحلول السلمية للأزمات وفق مقاربة تكرس مبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل القارة وتتجنب منطق الإملاءات الخارجية التي تنتهك سيادة الدول وتعقد التحديات المطروحة.

كما استعرض الوزير لعمامرة جهود الجزائر الحثيثة في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لتمكين جمهورية مالي والمجموعة الإقليمية لدول غرب إفريقيا من تجاوز الأزمة الراهنة بشكل يحفظ مكتسبات وآفاق مسار السلم والمصالحة الوطنية الذي تقوده الجزائر في هذا البلد الشقيق.

وفي الختام، اتفق الوزيران على مواصلة العمل والتنسيق حول كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يجسد حرص قيادتي البلدين على تطوير التعاون الثنائي ويكرس تمسكهما بدورهما المزدوج العربي-الإفريقي.