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اقتصاد

لعمامرة يتحادث مع رئيس مجلس الأعمال الفنلندي-الجزائري

الشروق أونلاين
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لعمامرة يتحادث مع رئيس مجلس الأعمال الفنلندي-الجزائري

تحادث وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الأعمال الفنلندي-الجزائري يوكا سيهفو، على هامش مشاركته في أشغال الدورة الـ 19 لاجتماع رؤساء الدبلوماسية الأفارقة ونظرائهم من دول الشمال الذي عقد في هلسنكي بفنلندا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية “تمحور اللقاء الذي جرى بحضور سفير الجزائر بهلسنكي جمال مكتفي حول “مناخ الأعمال في بلدنا على ضوء القانون الجديد الخاص بالاستثمار الذي أعد وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وكذا حول أفاق تطوير وتوسيع الشراكات الصناعية بين المتعاملين الجزائريين ونظرائهم الفنلنديين في المجالات التي تتمتع فيها تنافسية فنلندا بسمعة دولية “.

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