لعمامرة يتحادث مع نظيره التونسي عشية اجتماع وزاري لدول الجوار حول ليبيا

تباحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج, رمطان لعمامرة مع نظيره التونسي, عثمان الجرندي، حيث تم التطرق إلى خارطة طريق لإجراء الانتخابات في ليبيا.

وقال الجرندي في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات “هناك خارطة طريق, نحن هنا في الجزائر للنظر في الأوضاع الليبية وفي امكانية مساعدة الأخوة الليبيين للتوجه نحو تطبيق هذه الخارطة والتحاور معهم حول أنجع السبل للوصول إلى الاستحقاقات”.

وأضاف أن “كل دول الجوار تود أن ترجع ليبيا إلى مكانتها وأن تلعب دورها في استقرار المنطقة”, مشيرا إلى أن ” هناك محيط جيو سياسي كبير جدا وعلينا أن نتحاور في شأنه”.

وأكد في السياق أن الجزائر وتونس تنسقان دائما في مواقفهما, معربا عن أمله أن” تنصهر كل دول المنطقة في هذا المسار لأن التحديات أصبحت كبيرة ولا يستطيع أي أحد أن يرفعها لوحده”.

وصرح مواقف الجزائر وتونس “دائما متناسقة علاقاتنا طيبة عبر التاريخ وهي مقبلة, بتعليمات الرئيسين, على أكثر تعزيز وتطور وتعميق” لتصبح “حقا استراتيجية, قائلا ” نحن في مرحلة التنسيق الاستراتيجي بين رئيسي البلدين”.

وأشار رئيس الدبلوماسية التونسية إلى الاتصالات بين البلدين حول ” كل كبيرة وصغيرة” في ما يخص العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية.