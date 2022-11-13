لعمامرة يتحادث مع نظيره الصحراوي محمد ولد السالك

تحادث وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الأحد، مع نظيره الصحراوي، محمد سالم ولد السالك.

وجرى اللقاء بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني.