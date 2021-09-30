لعمامرة يتفاعل مع طفل أمريكي مصاب بالتوحّد حلمه العمل بالجزائر!

تفاعل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مع طفل أمريكي مصاب بالتوحد، حلمه أن يصبح دبلوماسياً في سفارة بلاده لدى الجزائر.

وخاطب لعمامرة، الطفل عبر تغريدة نشرها على تويتر بالقول: عزيزي ماثيو ، سعيد حقًا بمشاهدة الفيديو الخاص بك”.

وأضاف: “أبعث لكم تحياتي الحارة وتشجيعا. أمامك مستقبل مشرق وأستطيع أن أقول بكل ثقة إنك ستصبح دبلوماسيًا ماهرًا. فقط اتبع حلمك. أهلا بكم في الجزائر!”.

يذكر أن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد نشرت عبر حسابها على فيسبوك فيديو الطفل بعنوان: “دبلوماسي مستقبلي”.

وجاء في التعليق المرافق: “هذا الفتى البالغ من العمر 11 سنة في ولاية فلوريدا يريد أن يصبح دبلوماسياً في السفارة الامريكية لدى الجزائر. في رأيكم ماذا ينبغي له أن يطلع حول الجزائر؟

وأعادت السفارة الأمريكية نشر فيديو الطفل مرفوقا بتغريدة وزير الخارجية الجزائري، عبر حسابها على موقع تويتر، وحقق المنشور تفاعلا كبيرا.