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الجزائر

لعمامرة يتلقى اتصالا من نظيرته الألمانية.. وهذا ما دار بينهما

الشروق أونلاين
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لعمامرة يتلقى اتصالا من نظيرته الألمانية.. وهذا ما دار بينهما
أرشيف
رمطان لعمامرة

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة يوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ودراسة آفاق تعزيزها.

وأعربت الوزيرة الألمانية في خلال الاتصال، عن تضامنها مع الجزائر في أعقاب حرائق الغابات التي سجلت في  شرق البلاد، وأودت بحياة العديد من الضحايا.

وقد اتفق الوزيران في حديثهما، على تعزيز الحوار السياسي بين الجزائر وبرلين على جميع المستويات، وتكثيف الزيارات بين البلدين، بهدف دعم تقارب وجهات النظر إزاء القضايا الدولية والإقليمية.

إلى جانب ذلك، أجمع لعمامرة ونظيرته الألمانية على “بعث روح جديدة في آليات التعاون الثنائي، والعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات التقليدية والجديدة، بما في ذلك قطاع الطاقات المتجددة”.

كما أكد الطرفان ضرورة الاستفادة من المواعيد المقبلة، الثنائية ومتعددة الأطراف، من أجل مواصلة التشاور والتنسيق حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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