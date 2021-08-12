تلقى وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمارة، الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.

وجاء في تغريدة نشرها رمطان لعمامرة، عبر حسابه على تويتر “‏تلقيت اتصالا من أخي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، عبر خلاله عن تضامن المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها حكومة وشعبا إلى جانب الجزائر في الظرف العصيب الذي تمر به جراء موجة الحرائق التي اجتاحت عديد المناطق في بلادنا الغالية.”