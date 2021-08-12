لعمامرة يتلقى اتصالا من نظيره العماني

تلقى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة اتصالا هاتفيا من نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أكد فيه تضامن بلده ووقوفها مع الجزائر في مواجهة التحديات الراهنة.

وكتب وزير الخارجية في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر “تلقيت اتصالا من أخي بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، الذي عبر عن تضامن سلطنة عمان الشقيقة ووقوفها مع الجزائر في مواجهة التحديات الراهنة، كما اتفقنا على ضرورة تعزيز وتنويع الشراكة الثنائية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين”.