لعمامرة يتلقى اتصالا من نظيره الفلسطيني
تحادث وزير الخارجية، رمطان لعمامرة هاتفيا مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي حول فرص التشاور بين البلدين وآفاق تطويرها.
وثمن لعمامرة في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر اتصال التهنئة من نظيره الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك لنصرة القضية الفلسطينية.
أثمن اتصال التهنئة من أخي الدكتور رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة، والذي شكل فرصة للتشاور حول العلاقات الأخوية وآفاق توطيدها، فضلا عن ضرورة توحيد الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك لنصرة القضية الفلسطينية. pic.twitter.com/sxmkw46IEC
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) July 14, 2021