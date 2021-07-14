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الجزائر

 لعمامرة يتلقى اتصالا من نظيره الفلسطيني

الشروق أونلاين
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 لعمامرة يتلقى اتصالا من نظيره الفلسطيني

تحادث وزير الخارجية، رمطان لعمامرة هاتفيا مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي حول فرص التشاور بين البلدين وآفاق تطويرها. 

وثمن لعمامرة في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر اتصال التهنئة من نظيره الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك لنصرة القضية الفلسطينية.

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