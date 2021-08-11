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الجزائر

لعمامرة يتلقى التعازي من نظيريه التركي والليبي

الشروق أونلاين
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لعمامرة يتلقى التعازي من نظيريه التركي والليبي

تلقى وزير الخارجية رمطان لعمامرة اتصالا هاتفيا من نظيريه التركي والليبي ومستشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي قدموا فيها تعازيهم لأسر شهداء الحرائق وللشعب الجزائري.

ونشر وزير الخارجية تغريدة له على صفحته عبر موقع تويتر جاء فيها “تلقيت اتصالات هاتفية من وزيري خارجية تركيا وليبيا الشقيقة وكذا من المستشار الرئيسي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي للاطمئنان على الشعب الجزائري وتقديم التعازي لأسر شهداء الحرائق من مدنيين وعسكريين”.

وأضاف “نسأل المولى أن يتغمد أرواح الضحايا بواسع رحمته وأن يحفظ بلادنا من كل سوء”.

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التعليقات
1
  • تساؤل بريء

    وقبلها تلقى اتصالا من سعيد قيس رئيس تونس ..فأين ملك المغرب وهو من القى خطابا منذ ايام يحث على التواصل وفتح الحدود وان الجزائر والمغرب شعب واحد .فهو لحد الساعة لم يتصل ولم يتضامن فماالذي أخره ياترى ؟ وهو الجار القريب

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