لعمامرة يتلقي الأمين العام لجامعة الدول العربية وهذا ما دار بينهما

أجرى وزير الخارجية رمطان لعمامرة مشاورات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حول الأوضاع في المنطقة العربية.

بيان الخارجية:

في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى القاهرة بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان_لعمامرة، مشاورات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد_أبو_الغيط، حيث انصبت المحادثات حول الأوضاع في المنطقة العربية وآفاق رفع التحديات الراهنة.

في هذا السياق، تناول الطرفان المسار التحضيري للقمة العربية الذي تقوده #الجزائر بصفتها البلد المضيف بالتشاور والتنسيق مع أشقائها العرب وبالدعم التام من أمانة الجامعة العربية، لضمان نجاح هذه القمة وجعلها محطة فارقة في مسيرة العمل العربي المشترك. هذا وقد أشاد الأمين العام أبو الغيط بعقلانية المقاربة الجزائرية واحترافية المشاورات التي يقوم بها الوزير لعمامرة لإيصال هذا الجهد الجماعي المشكور إلى مبتغاه، منوها بالتزام الرئيس عبد المجيد تبون بالعمل العربي المشترك الهادف وبلم الشمل.

وفي الختام، اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق تحضيرا لهذا الموعد الهام.

وتجدر الإشارة أنه خلال تواجده بمقر الجامعة، التقى الوزير لعمامرة بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز التي أعربت عن رغبتها في زيارة الجزائر قريبا للتنسيق حول آفاق إنهاء الأزمة الليبية. بدوره، رحب الوزير بالمستشارة الأممية وبرغبتها بالعمل بالتنسيق مع الجزائر، مجددا في ذات السياق موقف الجزائر الثابت ودعمها الدائم للأشقاء الليبيين في سبيل تحقيق التوافقات الضرورية حفاظا على وحدة وسيادة ليبيا في ظل الأمن والاستقرار.