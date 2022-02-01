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الجزائر

لعمامرة يجتمع بنظرائه من هذه الدول..وهذا ما تم مناقشته

الشروق أونلاين
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لعمامرة يجتمع بنظرائه من هذه الدول..وهذا ما تم مناقشته

عقد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، بالعاصمة الإثيوبية عشية انطلاق أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اجتماعا تشاوريا مع نظرائه من كل من جنوب إفريقيا، أنغولا وليبيا.

وخلال الاجتماع، تم استعراض البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي، لاسيما تلك المتعلقة بالملفات السياسية وقضايا السلم والأمن في إفريقيا، وذلك بهدف التشاور وتنسيقا لمواقف.

كما شكل الاجتماع فرصة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجهه القارة الإفريقية فيظل تنامي مختلف التهديدات الأمنية وتفاقم مشاكل الحوكمة والتغييرات غير الدستورية، إلى جانب التعقيدات التي تفرضها جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والصحي.

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