لعمامرة يجتمع بنظيره الإماراتي وهذا ما تطرقا له..!

اجتمع وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الاثنين، بنظيره الإماراتي خليفة شهين المرر.

وجاء في تغريدة نشرها لعمامرة على حسابه عبر تويتر ” لقاء مع وزير الدولة الإماراتي السيد خليفة شاهين المرر، تناولنا خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتنشيط آليات التعاون الثنائي.”

وتابع “فضلا عن أهم المسائل المطروحة على جدول أعمال الدورة، خاصة تلك المتعلقة بالأوضاع في المنطقة العربية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.”