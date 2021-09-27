لعمامرة يجتمع بنظيره الإماراتي وهذا ما تطرقا له..!
اجتمع وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الاثنين، بنظيره الإماراتي خليفة شهين المرر.
وجاء في تغريدة نشرها لعمامرة على حسابه عبر تويتر ” لقاء مع وزير الدولة الإماراتي السيد خليفة شاهين المرر، تناولنا خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتنشيط آليات التعاون الثنائي.”
لقاء مع وزير الدولة الإماراتي السيد خليفة شاهين المرر، تناولنا خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتنشيط آليات التعاون الثنائي، فضلا عن أهم المسائل المطروحة على جدول أعمال الدورة، خاصة تلك المتعلقة بالأوضاع في المنطقة العربية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك. pic.twitter.com/lPXsSnrSbP
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 27, 2021
وتابع “فضلا عن أهم المسائل المطروحة على جدول أعمال الدورة، خاصة تلك المتعلقة بالأوضاع في المنطقة العربية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.”