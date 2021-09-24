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الجزائر

لعمامرة يجتمع بنظيره الروسي وهذا ما دار بينهما..!

الشروق أونلاين
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لعمامرة يجتمع بنظيره الروسي وهذا ما دار بينهما..!

اجتمع وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بنظيره الروسي سيرغي لافروف، من أجل التنسيق والتشاور حول جملة من القضايا الإقليمية والدولية.  

وجاء في تغريدة نشرها لعمامرة عبر تويتر، الجمعة، “مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وروسيا ومواصلة التشاور والتنسيق بصفة دورية حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.”

وأكد لعمامرة “سجلنا بارتياح توافق الآراء والمواقف بخصوص المسائل المطروحة والإرادة المشتركة لتكريس الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية.”

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