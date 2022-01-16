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الجزائر

لعمامرة يجري مباحثات مع نظيره المصري بالقاهرة

الشروق أونلاين
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لعمامرة يجري مباحثات مع نظيره المصري بالقاهرة

حل وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الأحد، ببالقاهرة في زيارة عمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وبحث ترتيبات القمة العربية المقبلة في الجزائر.  

وحظي لعمارة باستقبال من نظيره المصري سامح شكري الذي تباحث معه حول الترتيبات التي تقوم بها الجزائر لاستضافة القمة العربية المقررة في شهر مارس المقبل.

يأتى اللقاء فى إطار استعدادات الجزائر لعقد القمة العربية المقبلة المقرر عقدها فى الربع الأول من العام الجارى، والتى أعلنها الرئيس عبد المجيد، لتكون قمة جامعة شاملة.

فضلًا عن مناقشة القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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