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الجزائر

لعمامرة يجري محادثات ثنائية على انفراد مع نظيره السوري

الشروق أونلاين
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لعمامرة يجري محادثات ثنائية على انفراد مع نظيره السوري

أجرى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الاثنين، محادثات ثنائية على انفراد مع نظيره السوري فيصل المقداد، تلتها جلسة عمل موسعة إلى وفدي البلدين.

وجاء في بيان للوزارة “المباحثات شملت عددا من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها إلى جانب جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وقد سجل الطرفان اعتزازهما بالروابط الأخوية القوية والمتجذرة في التاريخ المشترك للبلدين والشعبين الشقيقين وتطلعهما لتجسيد الآفاق الواعدة لهذه العلاقة الإستراتيجية وترسيخ انسجام وتطابق مواقف البلدين المبنية على المبادئ والقيم المكرسة إقليميا ودوليا.

كما أشاد الجانب السوري بالدور البناء والأساسي الذي تضطلع به الجزائر على الساحة العربية مجددا دعم سوريا للجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وضمان التحضير الأمثل للقمة العربية وكذا ترقية حلول سلمية للأزمات التي تهدد السلم والاستقرار في جوارها الإقليمي وامتدادها الإفريقي.

واختتمت المباحثات على ضوء اتفاق الطرفين على إضفاء ديناميكية جديدة على آليات التعاون الثنائي وتسريع وتيرة التنسيق على جميع المستويات بخصوص التطورات المتسارعة إقليميا ودوليا.

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