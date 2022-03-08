لعمامرة يجري محادثات مع أبو الغيط… وهذا ما دار بينهما 

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الثلاثاء، محادثات ثنائية مع الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، تناول خلالها الطرفان أهم البنود التي سيتم مناقشتها خلال الدورة 157 لمجلس جامـعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي ستنطلق أشغالها الأربعاء 9 مارس.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية “يتضمن جدول أعمال هذه الدورة التي ستعرف انتقال رئاسة المجلس من دولة الكويت إلى الجمهورية اللبنانية، عدة مواضيع هامة تتعلق بالتحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر وكذا مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب مسائل إدارية أخرى على غرار تعيين الأمناء العامين المساعدين بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية”.

كما استعرض الطرفان التحديات المفروضة على الدول العربية خاصة في خضم التوترات وحالة الاستقطاب التي تشهدها العلاقات الدولية في الوقت الراهن وآفاق تعزيز العمل العربي المشترك للدفاع عن مصالح الدول العربية.

وتم الاتفاق على تكثيف الجهود وتقوية التنسيق بين الجزائر بصفتها الدولة المستضيفة للقمة العربية المقبلة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهدف إنجاح هذا الموعد الهام وذلك على ضوء القرار الذي سيعتمده المجلس الوزاري بهذا الشأن خلال الدورة الحالية.