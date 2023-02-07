لعمامرة يحذّر من مخاطر تراجع “الحكم الراشد” في إفريقيا

ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة يوم الثلاثاء، في اجتماع رفيع المستوى حول الحوكمة في إفريقيا، تحت رعاية الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء.

وحسب بيان للوزارة، فقد خصص الاجتماع الذي عقد عن بعد، تمهيدا للدورة الـ36 لقمة الاتحاد الإفريقي يومي 18 و19 فيفري في أديس أبابا يومي 18 و 19 فبراير 2023، لدراسة تقارير التقييم المقدمة من عدة دول إفريقية.

وأيّد الوزير لعمامرة في الاجتماع “الحاجة إلى تنشيط دور الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، كأداة رئيسية للعمل الإفريقي المشترك”.

“وأمام تراجع الحكم الراشد في إفريقيا، والمخاطر التي يشكلها هذا الوضع على السلام والاستقرار في القارة. دعا لعمامرة إلى انتهاج مقاربة شاملة ترتكز على تنسيق جهود الاتحاد الإفريقي، والمجموعات الإقليمية”، يضيف البيان.

وتأسست الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء سنة 2003، لتفعيل مبادرة النيباد من طرف 5 بلدان مؤسسة هي الجزائر وجنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا والسنغال.

“وهذه الآلية هي أداة للتقييم الذاتي، تنضم إليها طواعية الدول العضوة في الاتحاد الإفريقي. بهدف تعزيز الحكم الراشد و الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة على مستوى القارة”.