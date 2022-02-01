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لعمامرة يحل بأديس أبابا للمشاركة في أشغال المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي

الشروق أونلاين
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لعمامرة يحل بأديس أبابا للمشاركة في أشغال المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي

يشارك وزير الخارجية رمطان لعمامرة يومي 2 و3 فيفري في أشغال الدورة العادية 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي والتي ستجرى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وستعقد هذه الدورة حسب ما أفاده بيان للوزارة بمقر المنظمة القارية يومي 2 و 3 فيفري الجاري، لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالتعاون المشترك بين الدول الافريقية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والسياسية التي تفرضها الأوضاع الراهنة، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والصحي.

وأوضح البيان أنه سيتم دراسة التقارير المتعلقة بنشاطات مختلف الآليات واللجان الفرعية للمجلس التنفيذي، وكذا تجديد عضوية عدد من الهياكل الرئيسية.

كما ستعكف هذه الدورة على التحضير لقمة رؤساء الدول والحكومات الافريقية في دورتها العادية 35 التي ستجري أشغالها بدولة المقر يومي 5 و 6 فيفري الجاري.

هذا وإلى جانب مشاركته في أشغال المجلس التنفيذي، ينتظر أن يجري لعمامرة لقاءات عديدة مع نظرائه من الدول الافريقية للتنسيق حول المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

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