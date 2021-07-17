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لعمامرة يدعو الأمم المتحدة لتركيز جهودها أكثر على الدول النامية

الشروق أونلاين
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لعمامرة يدعو الأمم المتحدة لتركيز جهودها أكثر على الدول النامية

دعا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الأمم المتحدة إلى تمكين المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ضمان الرقابة الكافية لتنفيذ قراراته المتعلقة بالقضاء على الفقر والتركيز أكثر على الدول النامية.

وقال لعمامرة، السبت، في كلمته خلال الاجتماع رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والذي تم تنظيمه لمناقشة موضوع: “تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي” أن من واجبات المجلس التركيز بصورة أكبر على الدول النامية، من خلال ضمان تخصيص مساحة أكبر للقضايا المتعلقة بتمويل التنمية ، ومشاكل الديون الخارجية ، والبنية التحتية.
وقال لعمامرة ” يمكن أن يساهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقريب الجهود وتنسيقها وتجنب التداخل والازدواجية في المهام من خلال تشجيع المواءمة المتسقة مع خطة 2030.

كما دعا وزير الخارجية المجلس الاقتصادي والاجتماعي لضمان قدر أكبر من الاتساق في كيفية إعداد هيئاته الفرعية وصناديقه وبرامجه لتنفيذ مهامها. من هنا يجب على المجلس ضمان رؤية سياسية متماسكة لرصد تنفيذ خطة 2030 لمساعدة البلدان على التعافي وإعادة بناء قدراتها على التحمل في مرحلة ما بعد كوفيد 19.

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