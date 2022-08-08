لعمامرة يستقبل السفير الروسي الجديد لدى الجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الاثنين، فاليريان شوفايف الذي قدم له نسخا من أوراق اعتماده كسفير فوق العادة ومفوضا لدولة روسيا الفدرالية لدى الجزائر.

وأفاد بيان للوزارة “واستعرض الجانبان بهذه المناسبة “علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وروسيا، وبالخصوص التحضيرات الجارية للاستحقاقات الثنائية القادمة”، كما تناولا “مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وجدد لعمامرة تهانيه للسفير الروسي، متمنيا له “التوفيق في مهامه الجديدة”.

من جانبه، أكد السفير الروسي -يضيف البيان- عن “تطلعه للعمل مع السلطات الجزائرية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وروسيا، تجسيدا للإرادة المشتركة لرئيسي البلدين الصديقين”.