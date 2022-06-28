-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

لعمامرة يستقبل السفير النيجيري بالجزائر

الشروق أونلاين
  • 349
  • 0
لعمامرة يستقبل السفير النيجيري بالجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الثلاثاء السفير النيجيري  وهذا بمناسبة انتهاء مهمته بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة فقد عبر سفير  نيجيريا محمد عبد الله مبدول الذي أدى للعمامرة زيارة مجاملة بمناسبة انتهاء مهمته عن بالغ امتنانه للسلطات والشعب الجزائري على ما لقيه من حفاوة وكرم وتسهيلات طوال فترة خدمته بالجزائر.

كما أشاد محمد عبد الله مبدول بالعلاقات المتميزة بين البلدين. يضيف البيان ذاته.

مقالات ذات صلة
مشروع قانون الاحتياط العسكري على طاولة مكتب المجلس الشعبي الوطني

مشروع قانون الاحتياط العسكري على طاولة مكتب المجلس الشعبي الوطني

عاصمة المتوسط

عاصمة المتوسط

تشققات وانزلاقات تهدد أجمل جسور شمال إفريقيا بالانهيار

تشققات وانزلاقات تهدد أجمل جسور شمال إفريقيا بالانهيار

الجزائرية للحوم الحمراء: كباش العيد متوفرة ابتداء من 38 ألف دينار

الجزائرية للحوم الحمراء: كباش العيد متوفرة ابتداء من 38 ألف دينار

البرلمان يمحو خيبات “السنة الأولى” بتشكيلة جديدة للهياكل

البرلمان يمحو خيبات “السنة الأولى” بتشكيلة جديدة للهياكل

أدوية السرطان: 5 وحدات انتاج ستدخل الخدمة خلال أيام

أدوية السرطان: 5 وحدات انتاج ستدخل الخدمة خلال أيام

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد