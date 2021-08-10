لعمامرة يستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى مالي

استقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة مينوسما وهذا من أجل بحث وتقييم أوضاع البلد.

ووقال لعمامرة في تغريدة لها عبر حسابه الرسمي ” تويتر”‏ استقبلت اليوم أخي وصديقي القاسم وان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة مينوسما.

وأوضح أن هذا اللقاء شكل “فرصة لتقييم الأوضاع خاصة فيما يتعلق بمسار السلم والمصالحة في مالي، إلى جانب استعراض آفاق الدفع بعملية تجسيد كافة بنود الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر”.