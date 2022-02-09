لعمامرة يستقبل المبعوث الخاص للرئاسة الفرنسية بمجلس الاتحاد الأوروبي

استقبال وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الأربعاء، المبعوث الخاص للرئاسة الفرنسية بمجلس الاتحاد الأوروبي، آلان هولفيل.

وجاء في تغريدة نشرها لعمامرة “مسرور باستقبال المبعوث الخاص للرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي ، السفير آلان هولفيل، وأن أناقش معه الاستعدادات للقمة السادسة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي المقرر عقدها يومي 17 و 18 فبراير في بروكسل”.