لعمامرة يستقبل المبعوث الخاص للرئاسة الفرنسية بمجلس الاتحاد الأوروبي
استقبال وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الأربعاء، المبعوث الخاص للرئاسة الفرنسية بمجلس الاتحاد الأوروبي، آلان هولفيل.
وجاء في تغريدة نشرها لعمامرة “مسرور باستقبال المبعوث الخاص للرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي ، السفير آلان هولفيل، وأن أناقش معه الاستعدادات للقمة السادسة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي المقرر عقدها يومي 17 و 18 فبراير في بروكسل”.
Ravi de recevoir cet après-midi l’Envoyé Spécial de la Présidence française du Conseil de l’UE, l’Amb. Alain Holleville, et d’aborder avec lui les préparatifs du 6ème Sommet Union africaine (UA)-Union européenne (UE), prévu les 17 et 18 février à Bruxelles. pic.twitter.com/ukspvri869
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) February 9, 2022