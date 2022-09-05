لعمامرة يستقبل دي ميستورا

استقبل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الاثنين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن اللقاء تم فيه، مناقشة آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الصحراوية، وآفاق تعزيز الجهود الأممية لاستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعقيدتها في مجال تصفية الاستعمار.

وتم اللقاء بحضور السفير عمار بلاني، المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي.

دي ميستورا يلتقي مع الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي

ويوم 4 سبتمبر 2022ن التقى المبعوث الخاصّ للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا مساء الأحد، الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بمقر الرئاسة الصحراوية.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أجرى دي ميستورا لقاء مغلقا مع الرئيس الصحراوي، بحضور ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة سيدي محمد عمر.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجولة الثانية للمبعوث الأممي في مخيمات اللاجئين الصحراويين، في سبيل “تعميق المشاورات مع أطراف النزاع في الصحراء الغربية، من أجل إعداد تقرير سيقدم لمجلس الأمن شهر أكتوبر القادم”.