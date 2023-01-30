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الجزائر

لعمامرة يستقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

الشروق أونلاين
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لعمامرة يستقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني
ح.م
لعمامرة يستقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة يوم الإثنين، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح.

ويشارك فتوح بالجزائر في أشغال الدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان في لقائهما “التطوّرات الخطيرة التي يعرفها الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من جراء التصعيد العنيف الذي ينتهجه الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني”.

وذكر لعمامرة بالمناسبة “تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بصفته الرئيس الحالي للقمة العربية، بضرورة التحرّك على مختلف المستويات. لوضع حدّ لهذه الانتهاكات، من خلال توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.

كما تناول الجانبان “الجهود المبذولة بغية استكمال المسار الذي أطلقه الرئيس تبون من أجل توحيد الصف الفلسطيني. والذي كلّل بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على وثيقة إعلان الجزائر”.

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