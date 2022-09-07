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الجزائر

لعمامرة يستقبل سفيرين أوروبيين جديدين بالجزائر

الشروق أونلاين
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لعمامرة يستقبل سفيرين أوروبيين جديدين بالجزائر
أرشيف
رمطان لعمامرة

استقبل وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة يوم الأربعاء، كل من بيير إيف فوكس السفير المفوض فوق العادة لسويسرا، وتيريز لوكن غزيل السفيرة المفوّضة فوق العادة للنرويج بالجزائر.

وقد رحّب لعمامرة بسفيري سويسرا والنرويج الجديدين لدى الجزائر، معربا عن أطيب تمنياته لهما بالتوفيق في ممارسة مهامهم الجديدة.

ممثل جديد للبنك الدولي في الجزائر

كما استقبل الوزير لعمامرة إبراهيم كامل الممثل المقيم الجديد للبنك الدولي في الجزائر، وهذا حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

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