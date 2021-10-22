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الجزائر
على رأسهم وزير المصالحة الوطنية العقيد اسماعيل واغي

لعمامرة يستقبل قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلم في مالي

الشروق أونلاين
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لعمامرة يستقبل قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلم في مالي

استقبل وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، وزير المصالحة الوطنية المالي، العقيد الركن إسماعيل واغي، وقادة الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

ووصل مساء الجمعة، الوفد المالي الذي يضم وزير المصالحة الوطنية، العقيد اسماعيل واغي، وممثلين عن الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة، المنبثق عن مسار الجزائر.

وكان في استقبال الوفد المالي بمطار هواري بومدين الدولي ، المبعوث الخاص المكلف بمنطقة الساحل وافريقيا بوجمعة ديلمي.

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