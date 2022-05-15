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الجزائر

لعمامرة يستقبل ممثلة “مركز كارتر” المستقل لمراقبة اتفاق المصالحة في مالي

الشروق أونلاين
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لعمامرة يستقبل ممثلة “مركز كارتر” المستقل لمراقبة اتفاق المصالحة في مالي
ح.م
لعمامرة رفقة السفيرة الأمريكية بيزا وليامز

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، السفيرة الأمريكية بيزا ويليامز، التي تقوم بزيارة إلى الجزائر ممثلة لـ”مركز كارتر” المراقب المستقل لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، السبت، أن الطرفين تناولا بهذه المناسبة تطورات المساعي والجهود التي تبذلها الجزائر على رأس الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، بهدف إعادة بعث مسار تنفيذ الاتفاق من خلال وفاء الأطراف المالية بالتزاماتها وتحقيق نتائج ملموسة في تنفيذ مختلف أحكام الاتفاق.

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