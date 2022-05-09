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الجزائر

لعمامرة يستقبل وزيرة الخارجية البوسنية

الشروق أونلاين
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لعمامرة يستقبل وزيرة الخارجية البوسنية

استقبل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، اليوم الاثنين، بيسرا تيركوفيتش، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وجاء في بيان للوزارة “أجرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية محادثات على انفراد مع نظيرته البوسنية قبل أن تتوسع لتشمل وفدي البلدين، تم خلالها التأكيد على علاقات الصداقة القوية التي تجمع الجزائر والبوسنة والهرسك وتثمين الإرث الثقافي والإنساني الذي يتقاسمه الشعبان”.

أشاد الوزيران بالقرار المتخذ من قبل السلطات العليا من الجانبين لتعزيز التمثيل الدبلوماسي من خلال فتح السفارات في عاصمتي البلدين، مع التنويه بضرورة العمل لترقية آفاق التعاون الثنائي كمًّا ونوعا لاسيما عبر تعزيز إطاره القانوني.

كما تناول الطرفان بهذه المناسبة أبرز التطورات السياسية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، مبرزين أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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