لعمامرة يستقبل وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني.. وهذا ما تم الاتفاق عليه

استقبل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، وزير التنمية الاجتماعية لدولة فلسطين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية “وقد تم خلال اللقاء استعراض علاقات الأخوة والتضامن والنضال التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وكذا بحث التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل تأزم الأوضاع وانسداد آفاق إحياء عملية السلام”.

في هذا السياق، جدد مجدلاني عرفان وتقدير دولة فلسطين قيادة وشعبا للموقف الثابت والمشرف للجزائر التي طالما احتضنت القضية الفلسطينية رسميا وشعبيا وساندت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

كما أثنى المسؤول الفلسطيني على جهود الجزائر المتواصلة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا انخراط الأطراف الفلسطينية المعنية في هذه المساعي الحميدة لتحقيق الأهداف السامية المرجوة منها.

ومن جانبه، جدد لعمامرة تمسك الجزائر بمبادئ الشرعية الدولية ورفضها لمنطق ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات التي تمس السلم والأمن في العالم، مؤكدا على ضرورة إدراج القضية الفلسطينية في صلب أولويات المجموعة الدولية لإعادة بعث مسار السلام بغية تحقيق حل عادل ودائم وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وفي الختام، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة الثنائية منها ومتعددة الأطراف.