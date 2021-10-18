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الجزائر

لعمامرة يستقبل وزير الدولة الألماني

الشروق أونلاين
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لعمامرة يستقبل وزير الدولة الألماني

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة،  الإثنين، وزير الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية الألمانية، نيلز انين.

وقال لعمامرة في تغريدة على حسابه عبر تويتر “سعدت باستقبال وزير الدولة الألماني نيلز انين، تناولنا افاق تعزيز العلاقات الثنائية المميزة وكذا سبل ترقية التوافق القائم بين مواقف بلدينا المبدئية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك”.

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