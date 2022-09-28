لعمامرة يستقبل وفدا عن الجامعة العربية

استعرض وزير الخارجية رمطان لعمامرة رفقة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية كافة الجوانب التنظيمية والتدابير التي اتخذتها السلطات الجزائرية لانجاح القمة العربية.

وجرى هذا خلال استقبال لعمامرة، للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد من أمانة الجامعة.

وحسب بيان للخارجية فقد ترأس لعمامرة جلسة العمل التي عقدت بمشاركة وفدي الجانبين لاستعراض كافة الجوانب التنظيمية والتدابير التي اتخذتها السلطات الجزائرية لاستقبال الوفود العربية في أحسن الظروف.

كما رحب الوزير بدعم أمانة الجامعة العربية ومرافقتها الدائمة للجزائر طيلة المسار التحضيري للدورة الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. يؤكد المصدر ذاته.

من جانبه، أعرب الأمين العام المساعد عن امتنان أمانة الجامعة العربية لكل أجهزة الدولة الجزائرية على ما تبذله من جهود وما سخرته من امكانيات وتسهيلات، وعن ارتياحه لما سجله والوفد المرافق من جاهزية مختلف المرافق التي ستحتضن القمة.

كما أشاد حسام زكي بحرص السلطات الجزائرية على أدق التفاصيل التنظيمية واللوجستية بما يضمن نجاح هذا الموعد الهام، منوها على وجه الخصوص بمبادرة الجزائر لأن تكون القمة الـ 31 “قمة بدون ورق” وهو ما يعد سابقة في تاريخ اجتماعات جامعة الدول العربية.

وفد من الجامعة العربية بالجزائر لبحث التحضيرات للقمة

وصل وفد من جامعة الدول العربية الثلاثاء إلى الجزائر، لبحث آخر التحضيرات للقمة العربية المقبلة، المزمع تنظيمها يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وحسب ما أفادته مصادر اعلامية فقد وصل الوفد برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، في زيارة رسمية تستمر على مدار3 أيام، للاطلاع على آخر التحضيرات المتعلقة بانعقاد القمة العربية المقبلة في الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يعقد الأمين العام المساعد للجامعة العربية عدة لقاءات مع المسؤولين الجزائريين المكلفين بالإعداد للقمة، وتفقد عدد من المنشآت المخصصة لاستضافة هذا الاستحقاق الهام. يضيف المصدر ذاته.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار مواصلة المشاورات والتنسيق بين جامعة الدول العربية والجزائر باعتبارها البلد المضيف للقمة، لبحث الجوانب التنظيمية والموضوعية الضرورية لإنجاح هذا الحدث العربي الهام.

المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية