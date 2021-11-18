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الجزائر

لعمامرة يستلم أوراق اعتماد سفيري مصر وفلسطين

الشروق أونلاين
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لعمامرة يستلم أوراق اعتماد سفيري مصر وفلسطين
ح.م
لعمامرة رفقة سفير فلسطين الجديد

استقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة، مساء الأربعاء، السفيرين الجدد لكل من مصر وفلسطين، اللذان سلماه أوراق اعتمادهما.

وقال لعمامرة عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” “أهلا ومرحبا بسفيري دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية المعتمدين بالجزائر”.

واضاف “أتمنى لكما كل التوفيق في مهامكما الجديدة في سبيل تعزيز أواصر الأخوة بين شعوبنا وتجديد التزامنا الجماعي بالعمل العربي المشترك”.

وتسلم لعمامرة من مختار جميل توفيق وريدة، أوراق اعتماده بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية مصر العربية لدى الجزائر.

كما استقبل وزير الخارجية السفير فايز محمد محمود ابو عيطة الذي قدم له نسخة من اوراق اعتماده بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة فلسطين.

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