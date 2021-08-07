لعمامرة يستلم أوراق اعتماد سفير بنغلاديش الجديد

استلم وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية بنغلاديش لدى الجزائر محمد زلكار نعين.

وقال لعمامرة في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر “استقبلت اليوم السفير الجديد لجمهورية بنغلاديش لدى الجزائر، السيد محمد زلكار نعين، الذي سلمني نسخا من أوراق اعتماده. شكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية.